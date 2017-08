Giftige stof gevonden: boer moet eieren vernietigen

Boer Erik Zuidema uit Onstwedde moet al zijn eieren vernietigen. Die boodschap heeft hij gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarmee is Zuidema met zijn bedrijf één van de Groninger slachtoffers van de eiercrisis.

In de scharreleieren is een verhoogde concentratie van de giftige stof fipronil aangetroffen. 'Het gaat om een lichte besmetting', zegt Zuidema. Het is nog niet duidelijk om hoeveel eieren het gaat.De klap voor de boer is enorm, laat hij weten. Het is nog onduidelijk of de Onstwedder boer zijn kippen laat ruimen. Zuidema laat weten dat die keuze 'een duivels dilemma is.'Later meer...