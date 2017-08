Hoogkerker neemt medegevangene te grazen in gevangenis

(Foto: RTV Noord)

Een 27-jarige gevangene heeft in Veenhuizen een medegedetineerde neergestoken met een stang van een droogrek. Hij is daarvoor veroordeeld tot een celstraf van twee maanden.



De 27-jarige had ruzie met een 29-jarige man uit Guinee. De 27-jarige pakte een stang, en sleep daar een punt aan. Hij verborg het wapen in zijn mouw. Hij kreeg hulp van zijn 30-jarige vriend. Die hield het slachtoffer vast, de jongste stak toe. De oudste deelde daarna nog enkele klappen uit.



Erger voorkomen

Bewakers maakten een einde aan dit treffen. Hierdoor bleef het bij een lichte steekwond aan de arm van het slachtoffer. Het slachtoffer deed een maand later aangifte. De 27-jarige man werd overgeplaatst naar de Penitentiaire Inrichting in Vught. De 30-jarige uit Hoogkerk moet voor mishandeling van hetzelfde slachtoffer als straf zestig uur werken.



Rekening mee

De rechter hield er rekening mee dat beiden een fors strafblad hebben met daarop ernstige geweldsdelicten. Omdat de man uit Hoogkerk net weer op vrije voeten is en zijn rol kleiner was, bleef het bij een werkstraf.