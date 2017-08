Seniorenpartij doet gooi naar zetel in Midden-Groningen

De Seniorenpartij doet een gooi naar de zetels in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Dat bevestigt beoogd lijsttrekker Klaas Hamersma.

'De helft van de bevolking is tegenwoordig ouder dan 50. En er zijn natuurlijk veel ouderen die het goed hebben, maar er zijn ook ouderen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En daar komen we graag voor op'.'Er zijn genoeg problemen om te lossen', zegt Hamersma. Een belangrijk probleem is volgens hem eenzaamheid, maar ook de wijkverpleegkundige moet volgens hem terugkomen in Midden-Groningen.Daarnaast is transport een aandachtspunt: 'Veel oudere mensen hebben moeite om mobiel te zijn, bijvoorbeeld mensen die moeilijk ter been zijn. Voor die mensen willen wij er straks zijn.'De keuze voor Midden-Groningen is overigens niet zomaar gemaakt. Hamersma ziet het als een nieuwe start: 'Het samengaan van de drie gemeentes is een mooie gelegenheid om dingen te veranderen. Er zit een positieve dynamiek in de gemeente, en daar willen we graag gebruik van maken.'Hamersma is duidelijk over het aantal zetels dat hij wil halen: 'Twee zetels moet zeker lukken. Maar we willen rustig beginnen en niet te groot worden. We willen geen groeistuipen meemaken, zoals andere nieuwe partijen soms overkomt.'Overigens is de partij niet bang dat ze te weinig kandidaat-raadsleden kunnen vinden, zoals andere partijen overkomt. 'Dat gaat ons zeker lukken.'De gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018. De huidige gemeenten Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer fuseren dan. Daarom zijn er op 22 november vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeenten.