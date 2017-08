Lopend Vuur: Ik blijf gewoon eieren eten

Er zit fipronil in sommige eieren. Totdat duidelijk is welke eieren deze chemische stof bevatten raad de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan om 'terughoudend' te zijn met het eten van eieren.

Landbouworganisatie LTO vindt dat allemaal veel te voorbarig. Er liggen ook gewoon 'veilige' eieren in de winkel. Daarnaast zijn de gezondheidsrisico's bij normale consumptie voor de meeste mensen relatief klein.