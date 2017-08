Discuswerper Smith wacht kleine ingreep

Rutger Smith gaat minimaal nog een jaar door met discuswerpen. De Reus uit Leek is momenteel geblesseerd aan zijn werparm. Hij kwam daardoor dit seizoen niet in actie bij wedstrijden.

'Het is een botsplinter in mijn elleboog. Daardoor kan ik mijn arm niet strekken. Het is een kleine ingreep, maar wel noodzakelijk.' vertelt hij vanuit New Port Beach in Amerika, waar hij inmiddels bijna een jaar trainer is. Dat bevalt hem goed. Vanwege zijn leeftijd (36) traint Smith minder waardoor hij tijd heeft om zelf training te geven.De blessure is geen bedreiging voor z'n verdere loopbaan. 'Het seizoen is nu zo goed als over, maar ik ga zeker nog niet stoppen. Ik plak er minimaal nog een jaar aan vast.' klinkt de krachtpatser stellig. Hij laat zich binnenkort opereren in Nederland.Aanstaande zaterdag is Smith aanwezig bij het wereldkampioenschap in Londen. Hij verschijnt niet in de discusring, maar krijgt wel een bronzen medaille van het WK van tien jaar geleden op het onderdeel kogelstoten omgehangen. Smith eindigde destijds als vierde, maar de nummer drie werd later betrapt op het gebruik van doping en werd uit de uitslag geschrapt.