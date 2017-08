Bewoners Ter Borch klagen bij het verkeerde adres

Er komen voorlopig geen maatregelen om het verkeer op de Borchsingel in Eelderwolde af te remmen. Bewoners die hierom een zaak hadden aangespannen bij de Raad van State zijn met lege handen naar huis gestuurd. Ze waren namelijk aan het verkeerde adres.

Tachtig bewoners hadden de procedure aangespannen bij de Raad van State, meldt RTV Drenthe . Ze zijn tegen het nieuwe bestemmingsplan in de wijk Ter Borch onder de rook van Groningen. Ze eisen verkeersmaatregelen voor de weg, zoals zebrapaden en bloembakken. Vooral 's ochtends is het er druk.Maar verkeersmaatregelen kunnen niet afgedwongen worden met een rechtszaak tegen het bestemmingsplan, blijkt uit de uitspraak. De wijkbewoners kunnen de gemeente Tynaarlo beter om een verkeersbesluit vragen, laat de Raad van State weten.De wijk probeerde toch om het via het bestemmingsplan te spelen, omdat de gemeente in de procedure over een vorig bestemmingsplan een toezegging had gedaan. Die hield in dat zou worden ingegrepen als over de Borchsingel meer dan 250 auto's per uur zouden gaan rijden.Toen de weg veel drukker werd dan was verwacht, draaide de gemeente die toezegging terug. Bewoners voelen zich daardoor belazerd, zegt de advocaat van de bewoners. De Raad van State zegt dat die toezegging buiten het kader van deze procedure valt. Het beroep van de wijkbewoners werd ongegrond verklaard.