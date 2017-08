Zeilkamp stopt vanwege wereldreis organisatoren

Niels Tammeling en Tjerk Zweers (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

De kinderen van Zeilschool Reitdiephaven hebben woensdagmiddag hun laatste zeilkamp. Organisatoren Niels Tameling en Tjerk Zweers gaan op wereldreis en moeten er daarom mee stoppen.

Het zeilkamp begon drie jaar geleden. Dit jaar doen er zestien kinderen aan mee. Ze gaan zeilen, zwemmen, leren vissen en krijgen een les duurzame energie. 'Het is heel mooi om te zien dat de kinderen zoveel plezier op het water hebben', aldus Tameling en Zweers.



Keuze

'We hebben de keuze moeten maken om te stoppen met het bedrijf, want we willen op wereldreis met een zeilboot', vertellen Tameling en Zweers. 'We vertrekken hier na het grachtenfestijn in Groningen.'



Reis

Tameling en Zweers gaan eerst twee tot drie weken door Nederland zeilen. Daarna gaan ze richting de Canarische Eilanden. 'Rond oud en nieuw hopen we tussen de Antillen en Kaapverdische Eilanden te zijn.'



De wereldreis gaat drie tot vier jaar duren. 'Het wordt een heel avontuur.'