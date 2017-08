Faunavisie zegt vertrouwen in Dierenbescherming op

Dierenopvangcentrum Faunavisie in Westernieland heeft het vertrouwen in de Dierenbescherming opgezegd.

Oorzaak is het slepende conflict over de opvang van wilde dieren uit de gemeente Groningen. Faunavisie is het enige adres dat een vergunning heeft om dat te mogen doen, maar de zestigduizend euro die de gemeente Groningen daar voor uittrekt, gaat naar de Dierenbescherming. Volgens Faunavisie sluist die maar een heel klein deel door naar Faunavisie, terwijl 85 procent van de Groningse dieren opvangt.Pim Lollinga van Faunavisie zegt al jaren met de Dierenbescherming in gesprek te zijn zonder dat er resultaat is geboekt. Hij stelde een ultimatum: als de zaak niet voor 1 augustus geregeld zou zijn, wilde hij niet langer dieren uit Groningen opvangen.Volgens Lollinga heeft de Dierenbescherming 25.000 euro overgemaakt, maar dat noemt hij 'een sigaar uit eigen doos'. 'Voor verdere financiële steun moet ik een intentieverklaring ondertekenen, waarin ik akkoord ga met de regels die de Dierenbescherming stelt aan de opvang, maar ik zie niet in waarom ik dat moet doen. Wij hebben een vergunning voor de opvang van wilde fauna, de Dierenbescherming niet. Ik wil voortaan alleen nog zaken doen met de gemeente Groningen.'Ondertussen heeft Lollinga het ultimatum met één maand verlengd, omdat het in verband met de vakantie niet mogelijk is met de gemeente Groningen in gesprek te gaan. 'Ik wil niet dat de dieren de dupe worden, maar na 1 september is het echt afgelopen als er geen oplossing komt.'