Scheepswerf Pattje krijgt extra tijd om zaken voor elkaar te maken

De gemeente Hoogezand-Sappemeer blijft de bouwactiviteiten van scheepswerf Pattje bij Waterhuizen voorlopig gedogen. De scheepswerf zit sinds 1 januari in een gedoogconstructie.

Die constructie wordt nu verlengd, omdat er nog onderzoek moet worden gedaan. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf aan de natuurbeschermingsregels voldoet. Het gaat dan om de impact van het bedrijf op planten en dieren in de omgeving.Een eerder onderzoek is inmiddels achterhaald omdat de wet is veranderd. Pattje moet beide onderzoeken zélf laten uitvoeren.De gemeente wil niet overhaast te werk gaan bij de vergunning en geeft Pattje extra tijd tot 15 oktober om het onderzoek te laten doen. Daarnaast wil de gemeente zelf ook genoeg tijd hebben om te beslissen over de vergunning. Als de gemeente uiteindelijk besluit geen definitieve vergunning te geven, moet Pattje per direct dicht. Dat zou het ontslag betekenen van bijna honderd medewerkers van Pattje.In juni vorig jaar verloor de scheepswerf de vergunning om schepen te bouwen. De werf maakte te veel lawaai en het lukte niet dat te verminderen. In december mocht de werf toch nog verder met een nieuwe vergunning en onder nieuwe voorwaarden.