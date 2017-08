Ronald bij opvolger van Friet van Piet

(Foto: RTV Noord)

De bekende snackbar Friet van Piet in de stad Groningen is overgenomen door drie personen.

Maar wie zijn die nieuwe eigenaren? Wat is hun achtergrond? En wat zijn ze allemaal van plan?



Spoedcursus

Ronald krijgt antwoorden op die vraag van de 28-jarige Kenji Hua. Hij is één van de drie eigenaren en gaat 16 oktober aan de slag. Maar niet zonder een spoedcursus patatbakken, want Kenji werkte tot vorige week nog in een Chinese supermarkt...



'Ik moet nog heel veel leren en vind het daarom ook heel spannend', zegt Hua. Hij hoopt dat hij zo snel mogelijk alles onder de knie krijgt.



Vertrouwd

De belangrijkste reden voor Kenji om de zaak van Piet over te nemen, is dat hij het eens is met het concept van Marco Agema, de vorige eigenaar. 'Natuurlijk willen wij dat als jonge ondernemers voortzetten.'



Voorlopig gaan de nieuwe eigenaren de komende jaren hun best doen om alles van Agema te leren. 'Alles wat Marco heeft gedaan en alles wat hij heeft bereikt, willen we voortzetten.' De zaak gaat dus ook niet ingrijpend veranderen. 'We houden gewoon dezelfde menukaart en hetzelfde personeel. 'Het blijft het vertrouwde gezicht.'