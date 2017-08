Waterstofbussen gaan niet meer naar Helmond om te tanken

De waterstofbussen van Qbuzz rijden niet meer op een dieplader naar Helmond om daar waterstof te tanken. Dat heeft busmaatschappij Qbuzz laten weten.

Qbuzz maakte proefritten met de waterstofbussen in het noorden. Maar doordat het waterstoftankstation in Delfzijl en op het Zerniketerrein in Stad nog niet klaar zijn, gingen de waterstofbussen per dieplader naar Helmond bijna driehonderd kilometer verderop.Nu komt er een tussenoplossing met een ander tankstation bij de Milieudienst in de stad Groningen. Maar die is pas begin september klaar. Desondanks komen er geen lange ritten meer naar Helmond.'De waterstoftanks van de bussen zitten nu vol', zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz. 'We gaan nog enkele proefritten maken maar we gaan spaarzaam om met de brandstof. Daardoor hoeven we niet meer naar Brabant', aldus Van der Mark.