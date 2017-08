Geen zorgen over veiligheid, maar wel over verkoop eierbal

De eieren in de eierballen van HNG Food zijn schoon. Dat zegt eigenaar Hans Renkema van het bedrijf met vestigingen in de stad Groningen en Hoogezand.

HNG Food is met ruim 200.000 stuks per jaar de grootste eierballenproducent ter wereld.Renkema: 'Wij hebben zo'n scherpe voedselveiligheidsprocedure, dat mocht er wat mis zijn, dan hadden we allang bericht gehad. Dus ik maak me daar geen zorgen over.'De eierballenproducent maakt zich wel zorgen over de verkoop. 'Vooral toen ik gisteren in Nieuwsuur die beste meneer hoorde zeggen dat je tot zondag geen eieren moet eten.' Renkema doelt op het advies van een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar die uitspraak is inmiddels afgezwakt.Volgens Renkema moet de consument goed opletten waar hij zijn eierbal koopt. 'Vraag je snackbarhouder waar hij ze vandaan haalt. Dan ben je gegarandeerd zeker van een goede eierbal.'