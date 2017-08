Druk op UMCG neemt toe door MRSA-bacterie in Leeuwarden

Het UMCG in Groningen heeft 'veel last' van de MRSA-bacterie die in het ziekenhuis in Leeuwarden is vastgesteld. Door de uitbraak van het virus kan het UMCG geen patiënten meer overplaatsen.

Uitwisseling

Noordelijke ziekenhuizen wisselen normaal gesproken patiënten van de kinderafdeling die verhoogde zorg nodig hebben, met elkaar uit. Nu dat niet met Leeuwarden mogelijk is, neemt de druk op de kinderafdeling van het UMCG toe. 'Kinderen die verhoogde zorg nodig hebben moeten langer in het ziekenhuis blijven', legt UMCG-woordvoerder Janneke Kruse uit.



Quarantaine

Woensdag werden drie besmette patiënten in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) in directe quarantaine geplaatst. Begin deze week deed het UMCG zelf ook een controle op de kinderafdeling onder zo'n twintig patiënten, nadat bekend werd dat in het MCL een besmetting had plaatsgevonden.



Wat is MRSA?

MRSA is een ziekenhuisbacterie die volledig Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus heet. Voor gezonde mensen is ze geen bedreiging, maar voor patiënten met een verminderde weerstand kan ze serieuze gezondheidsgevolgen hebben. Dit kan variëren van ontstekingen in het lichaam tot het uitvallen van vitale organen.



