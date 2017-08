Een buurtbarbecue met een dubbele boodschap

Een buurtbarbecue met twee doelen wordt woensdagavond gehouden in de Radijsstraat in de stad. De Spaanse Patricia Elisa en haar Antilliaanse man Jerry willen met de BBQ mensen met allerlei etnische achtergronden dichter bij elkaar brengen. Daarnaast hopen ze met de BBQ geld in te zamelen voor een bijzondere reis naar Curaçao.

'We groeten elkaar allemaal, maar eigenlijk weten we niets van elkaar', zegt Patricia Elisa. Haar man Jerry heeft een kleurtje en dreadlocks en wordt op straat vaak nagekeken. 'Daarom zijn we op het idee gekomen dat het ook anders kan. Gewoon een gezellig buurtbarbecue.'



Patricia en haar man hebben het groots aangepakt. Ze hebben sponsoren gevonden die hun bijdrage willen leveren aan de BBQ, onder meer de plaatselijke Albert Heijn en drie slagers. 'Ik hoop gewoon dat heel veel mensen naar de Radijsstraat komen, zodat wij het volgend jaar ook weer groter kunnen aanpakken', aldus Patricia Elisa.



Naast het bij elkaar brengen van de buurt, probeert het gezin ook geld in te zamelen voor een reis naar Curaçao door middel van een rommelmarktje en hapjes. Twee jaar geleden had Jerry zijn vader begraven, tenminste dat dacht hij. 'Ik dacht dat het mijn pa was, maar het was niet mijn echte vader.' Die leeft nog en woont op Curaçao.



'Ik heb nu contact met mijn vader en bel hem elke dag. Hij praat ook met mijn kinderen', aldus Jerry Elisa. Vanuit verhalen heeft Jerry gehoord dat zijn vader hem vaak bezocht toen hij klein was, maar dat veranderde toen zijn moeder overleed. Toen heeft hij niets meer van hem gehoord.



Jerry wil heel graag met zijn gezin naar Curaçao om zijn vader te bezoeken, maar die reis kost wat. 'We hopen dat iemand ons wil sponsoren naar aanleiding van dit verhaal. Ik denk dat we wel zevenduizend euro nodig hebben.'



De vader van Jerry is inmiddels 85 jaar en hij kwakkelt met zijn gezondheid. 'Ik hoop dat ik hem nog zie, voordat hij zijn ogen gaat dichtdoen', aldus Jerry.