'Ondernemer' Jorrit (13): 'Het liefst wil ik een Ferrari'

Jorrit (tweede van links) met zijn vrienden (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De 13-jarige 'ondernemer' Jorrit Kelly uit Groningen houdt niet zo van stilzitten in de vakantie. Hij ontwierp een 'doe-boekje', dat hij aan mensen in zijn buurt verkoopt. Zijn vrienden helpen hem met de verkoop.

Dagdromen

Jorrit is zuinig op zijn geld. Hij zorgt ervoor dat de printkosten gedekt zijn en dat zijn vrienden een zakcentje verdienen. De rest houdt hij zelf in zijn zak. Maar als hij uiteindelijk een succesvolle ondernemer wordt, wil hij graag een mooie auto voor de deur. 'Ik wil het liefst een groot huis en een Ferrari', zegt hij.



Toestemming van vader

'Ik vind het geweldig als hem dat lukt', zegt vader Bas Kelly. 'Ik hoop dan wel dat het een echte Ferrari wordt en geen speelgoed.'



Voordat Jorrit zo'n dure auto kan kopen, moeten nog wel heel wat boekjes verkocht worden. Jorrit en zijn vrienden vragen namelijk 75 cent per exemplaar.