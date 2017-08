Noord Vandaag: Geen 'Sambal bij?' in Friet van Piet

Kenji Hua (Foto: RTV Noord)

Vorige week werkte hij nog in een Chinese supermarkt. Nu leert hij in een razend tempo patat bakken, want hij is één van de nieuwe eigenaren van cafetaria Friet van Piet in Stad.





Het dilemma van een eierboer

'We houden ons overdag nog groot, maar 's avonds is het zwaar.' Erik en Agnes Zuidema uit Onstwedde moeten hun eieren vernietigen, omdat er een te hoge concentratie van het anti-bloedluizenmiddel fipronil in zit.



Zuidema schat de schade op twee tot drie ton. En als de hennen moeten worden geruimd, is het leed niet te overzien. Hij legt uit voor welke problemen hij dan allemaal komt te staan.



Verder in Noord Vandaag:

- Verslaggever Mario Miskovic is live bij een bijzondere buurtbarbecue;

- En: de krant krijgt concurrentie van een 13-jarige jongen en zijn vriendjes.



