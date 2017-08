Automobilist raakt gewond bij ongeluk

(Foto: Marcel Klip)

Op de N387 in Slochteren is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt.

Volgens de politie is bestuurder gewond, maar aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De weg was enige tijd afgesloten voro het overige verkeer.