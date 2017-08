Dashcambeeld: tegenligger rijdt spiegel van auto eraf

'Wil de bestuurder van deze zwarte Seat die mij vanmorgen (woensdag 2-8-2017) rond 06.30 uur bijna frontaal ramt, mijn spiegel eraf rijdt en hierdoor ook mijn zijruit en portier beschadigt op de N33 Appingedam richting Eemshaven, zo vriendelijk zijn zich even te melden?'

Dat vraagt Stef Misker uit Groningen op zijn Facebookpagina. Met zijn dashcam heeft hij de bijna frontale aanrijding gefilmd.De andere automobilist moet de aanrijding ook gemerkt hebben, maar is doorgereden. 'Dit is gewoon verzekeringswerk, dus het zou fijn zijn als we dit onderling alsnog even kunnen oplossen en ik geen aangifte hoef te doen', besluit Misker.