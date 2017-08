Carolina Dijkhuizen: Expeditie Robinson is zwaar, maar ook zo cool

'Ik heb altijd gezegd: 'Als ze me vragen voor Expeditie Robinson, dan doe ik dat niet. Waarom zou je vrijwillig op een eiland zonder eten gaan zitten?' Maar toen belden ze en dacht ik: 'Waarom ook niet?'

Musicalster Carolina Dijkhuizen uit Veendam heeft de opnames al achter de rug en ze mag er eigenlijk niets over zeggen. 'Het is alweer een paar maanden geleden dat ik werd gevraagd', vertelt ze. 'Ik heb er toch wel even over na moeten denken, hoor. Het kan fysiek heftig zijn, want je gaat toch minder eten. Soms is er helemaal geen eten. Maar ik heb de mazzel gehad dat ik mee mocht doen aan Wie is de Mol? en dat was een echt avontuur. Ik had er spijt van gekregen als ik dit niet ook had gedaan.'Maar ze heeft soms ook wel spijt gehad van haar besluit om wél mee te doen. 'Je zit op een eiland met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. En je kunt niet even naar de koelkast lopen als je zin hebt in een snackje. Als je honger hebt, duurt het soms drie uur voordat je iets te eten hebt. Dat zijn wel de momenten dat ik dacht: 'My God, waar ben ik aan begonnen?'Dijkhuizen heeft wel iets geleerd van Expeditie Robinson. 'Als je nu een paar takjes aan me geeft, maak ik wel gewoon een vuurtje. Je wordt zo teruggegooid op jezelf. Je hebt geen televisie of telefoon en je kunt niet even met je familie praten. Je leert jezelf heel goed kennen en dat is zo cool.'De deelname aan het tv-programma heeft Dijkhuizen ook sterker gemaakt. 'Ik denk altijd: dat kan ik helemaal niet. Maar dan blijk je dat allemaal wel te kunnen. Het is grappig hoe vaak je jezelf onderschat. Maar het is wel een aanslag op je lijf en je hoofd.'Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson begint op 7 september op RTL5.