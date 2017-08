FC Groningen is kansloos tegen Real Sociedad

FC Groningen-speler Jesper Drost met Asier Illarramendi Andonegi (Foto: JKBEELD)

FC Groningen heeft woensdagavond de laatste oefenwedstrijd verloren. In Haren was het Spaanse Real Sociedad met 0-2 (0-1) te sterk.

Weinig samenhang

Bijna 1600 toeschouwers zagen een vrij pover duel. Groningen begon met Lars Veldwijk in de spits met daarachter Jesper Drost en op de flanken Ritsu Doan en Mimoun Mahi. Met een dikke week voor de eerste competitiewedstrijd, is er tussen dit viertal nog weinig samenhang te ontdekken. De ploeg creëerde te weinig en één van de weinige kansen werd gemist door Kasper Larsen en Jesper Drost.



Ook na rust veranderde het spelbeeld niet. Real Sociedad (subtopper in Spanje) was beter en scoorde in de slotfase nog op fraaie wijze de 0-2.



Lichtpuntje in Haren was enigszins de verdediging. In de voorgaande drie oefenwedstrijden kreeg de ploeg van Faber acht goals om de oren, waarvan een flink aantal door persoonlijke fouten. Woensdag, tegen verreweg de beste tegenstander, gaf Groningen niet enorm veel weg en bleven de persoonlijke fouten uit.