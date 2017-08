Dode bij woningbrand Delfzijl

Bij een uitslaande brand in een woning aan de Oslofjord in Delfzijl is donderdagochtend een persoon omgekomen. Het gaat vermoedelijk om de bewoonster.

De brand werd vroeg in de ochtend ontdekt. Er kwam veel rook vrij. Omdat het vermoeden bestond dat er nog iemand in de woning aanwezig was, was ook de traumaheli aanwezig. Tijdens het blussen werd in de woning het lichaam gevonden, de vrouw bleek overleden.Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 'Als de situatie het toelaat zullen we onderzoek doen', aldus de politie.