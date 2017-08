Dode bij woningbrand Delfzijl (update)

(Foto: fps/Richard Degenhart) (Foto: fps/Richard Degenhart)

Bij een uitslaande brand in een woning aan de Oslofjord in Delfzijl is donderdagochtend een persoon omgekomen. Het gaat vermoedelijk om de bewoonster.

De brand werd vroeg in de ochtend ontdekt. Omdat het vermoeden bestond dat er nog iemand in de woning aanwezig was, waren ook de traumaheli, hoogwerker en een tweede bluswagen uit Appingedam aanwezig.



Overleden

Bij aankomst van de brandweer bleek het hele huis vol rook te staan en was er een vuurhaard op te begane grond. Tijdens het blussen konden brandweerlieden de vermoedelijke bewoonster uit de woning halen. Direct hulp mocht niet meer baten, de vrouw is overleden.



Onderzoek

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.