PvdA wil opheldering over aanpak illegale bewoning camping Anloo

De PvdA-fractie in de gemeente Aa en Hunze wil van het gemeentebestuur weten of bij het optreden tegen permanente bewoning op Recreatiepark Anloo wel een behulpzame aanpak wordt gebruikt. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

Dat meldt RTV Drenthe. Vorige week besliste de rechter dat vijf bewoners die permanent op de camping in Anloo wonen binnen tien dagen uit hun huis moeten zijn. Doen ze dat niet dan moeten ze een dwangsom betalen van 30.000 euro.Volgens de PvdA was de behulpzame aanpak een randvoorwaarde bij het raadsbesluit om op te treden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het is de partij niet duidelijk of die lijn bij het optreden tegen de bewoners in Anloo wel is gevolgd.Volgens de PvdA gaat het om een groep kwetsbare bewoners met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar en moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat ze 'diep in de problemen' komen.