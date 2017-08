Kappelhof verliest met MLS All Stars van Real Madrid

Oud FC Groningen-verdediger Johan Kappelhof heeft met de MLS All Stars op strafschoppen verloren van Real Madrid. Kappelhof stond in de basis bij de Amerikanen.

Anderhalf jaar geleden speelde Kappelhof nog in de defensie van Groningen, maar zijn overgang naar Chicago Fire bleek een schot in de roos.In de Major League Soccer maakte de 26-jarige verdediger indruk en dat leverde hem een plek op in het MLS All Stars-team. Zo stond Kappelhof plotseling in een kleedkamer met onder anderen Bastian Schweinsteiger, David Villa en Kaká.In de tweede helft opende Borja Mayoral de score voor de Spanjaarden met 0-1. Dom Dwyer maakte vervolgens de 1-1. Daarom moest het duel met strafschoppen worden beslist.[Twitter:https://twitter.com/MLS/status/892993494486323200]