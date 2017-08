Lopend Vuur: Twee biertjes is meer dan genoeg

Niet meer dan twee biertjes tegelijk halen op een festival. Dat is een voorstel van STAP, een instituut voor alcoholbeleid. Volgens STAP is de overlast van dronken jongeren op en rond festivals als de TT in Assen en de Nijmeegse Vierdaagse te groot. Ook is alcohol slecht voor ze.

Nu halen vrienden meters bier voor elkaar waardoor ze meer drinken dan goed voor ze is. Ook is door het uitdelen van biertjes niet te controleren of iemand achttien jaar of ouder is.Is het een goed plan, deze beperking? Of is het veel te betuttelend? Wat denk jij: bier uitdelen moet kunnen, of twee bier halen is genoeg.