Van welke aanwinst van de FC verwacht jij het meest?

FC Groningen legde vijf nieuwelingen vast deze zomer. Nu de kruitdampen van de oefencampagne zijn opgetrokken, rest de vraag: welke aanwinst maakt de verwachtingen waar?

In verdedigend opzicht kwamen Mike te Wierik Django Warmerdam en Todd Kane richting Groningen. De Japanner Ritsu Doan en spits Lars Veldwijk maken de vijf potentiële basisklanten compleet.Te Wierik kan centraal in de verdediging en op rechts uit de voeten. Bij Heracles Almelo speelde de 25-jarige 143 wedstrijden in de eredivisie.Warmerdam (21) is de beoogde linksback na het vertrek van Jason Davidson. Ook het middenveld is hem niet vreemd. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle. De FC kocht hem van Ajax.Kane wordt gehuurd van het Engelse Chelsea. Eerder speelde de 23-jarige rechtsback onder trainer Ernest Faber bij NEC. Daar raakte hij geblesseerd, waarna zijn Nijmeegse avontuur vroegtijdig ophield.Met Doan toverde de FC een verrassend konijn uit de hoge hoed. De 19-jarige Japanner werd onder grote belangstelling van de Aziatische pers gepresenteerd. Hij speelt komend seizoen op huurbasis in het groenwit. FC Groningen heeft tevens een optie tot koop.De laatste zomeraankoop is Veldwijk, een oude bekende van de kersverse technisch directeur Ron Jans. Onder Jans maakt de spits furore bij PEC Zwolle. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe bij KV Kortrijk, dat hem vervolgens verhuurde aan het Noorse Aalesunds FK.Over anderhalve week start de competitie voor FC Groningen in eigen huis met de 'Derby van het Noorden' tegen SC Heerenveen. Van welke aanwinst verwacht jij vuurwerk komend seizoen?