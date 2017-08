De bloemenveiling; een kwestie van ruiken, zien en voelen

Het is op werkdagen vroeg dag voor bloemenhandelaren die naar de bloemenveiling van Royal Flora Holland in Eelde gaan. Vanaf de opening van de veiling, 's Ochtends om vier uur kunnen de aangevoerde bloemen en planten bekeken worden, waarna de veiling om half zeven begint.

Donderdag is de drukste veilingdag. Een paar honderd handelaren nemen plaats op de tribune om de producten die ze graag willen hebben te bemachtigen. De kopers komen uit Noord-Nederland, Flevoland, Overijssel en Duitsland. Zelfs uit de regio Hamburg komen kooplui. Zo'n honderdvijftig mensen verdienen hun brood op de veiling.Waar op diverse veilingen van Royal Flora Holland in het Westen van Nederland de klok de prijs (binnenkort) niet meer bepaalt, is dit in Eelde nog wel het geval. De producten komen daar nog gewoon 'voor de klok langs'. Kweker Gerrit Bazuin uit Eelde houdt van de klok. 'Dit is de eerlijkste manier om aan je geld te komen. Zo heb ik er altijd tegenover gestaan. De dames en heren op de tribune bepalen wat je product waard is.'Een belangrijke reden van het afschaffen van de klok elders komt vanwege het feit dat kopers steeds verder bij de veiling vandaan wonen. Dat komt door de toenemende internationalisering.Dat weet ook bloemenhandelaar Gerard Bolhuis uit Groningen. 'Het komt niet omdat de lokale handel het minder doet. De kopers komen van steeds verder weg, waardoor de lokale inkopers steeds minder belangrijk worden.' Bolhuis heeft meerdere winkels in Groningen en Haren. Daarnaast levert hij aan tien pompstations van de Shell in Groningen, Friesland en Drenthe.De leiding van de veiling staat er op een hele coöperatieve manier in. Manager commercie Ronald Hartman verwoordt het helder. 'De klok zoals het nu rondt draait is wel de manier waarop klanten nu in willen kopen. Dan moeten we dat op een goede manier faciliteren. Als de klant het in de toekomst anders wil is het van belang hoe we dat op kunnen lossen zonder dat ze er ver voor hoeven te rijden.'Voor de veiling in Eelde hebben de bijna driehonderd klanten overeenstemming met Royal Flora Holland, dat als iedereen zich in spant de veiling voorlopig wel open blijft mits de exploitatie op orde is.'Wat je wel ziet, is dat de kwekers steeds meer van over de hele wereld komen en Eelde in het totaalverhaal minder betekenis heeft. De omzet hier is ruim dertig miljoen, terwijl Royal Flora Holland als geheel een omzet heeft van vijf à zes miljard euro. Regionaal zijn we een redelijk bedrijf, maar internationaal dus niet,' aldus Bolhuis.Bolhuis is wel zeer enthousiast over de veiling, waar hij een aantal dagen per week te vinden is. 'Als bloemisten kunnen we op deze manier efficiënt inkopen. We gaan zitten en we laten het hele assortiment aan ons voorbij trekken.''Je kunt eruit halen wat van je gading is en je weet direct hoe het eruit ziet en wat het kost.' De kwekers spelen daar op in. Bazuin hierover. 'We proberen zo vers mogelijk te leveren. Wat 's avonds naar de veiling gaat, wordt de volgende morgen verkocht.'Dit proces digitaal op afstand doen ziet Bolhuis minder zitten, omdat het dan veel meer tijd kost. Bovendien krijgt de potentiële koper veel minder informatie. Er zijn op de computer weliswaar plaatjes te zien van de partijen, maar dat kan in de ogen van Bolhuis nog lang niet wedijveren met fysieke waarneming.Wat nog extra voor het handhaven van de klok pleit is dat het levende waar is. Bazuin levert specialistische producten in een niche markt zoals hij het zelf omschrijft. 'Dergelijke producten moet je kunnen zien. De kwaliteit kan dagelijks veranderen en kan daardoor ook snel afwijken van wat op een foto staat.' In zulke gevallen is het volgens Bazuin essentieel dat een koper de producten kan zien.Een ander aspect voor lokaal blijven veilen op de klok is dat er in de regio nog veel kleine kwekers zijn, die hier belang bij hebben. Bolhuis hierover. 'Zij leveren vaak kleine partijtjes, die voor ons als kopers interessant zijn. Omdat het qua vorm en kleur vaak net even onderscheidend is. 'In het verleden waren er duizenden kwekers en die zorgden voor assortimentsvernieuwing. Het aantal kwekers is de afgelopen decennia enorm afgenomen, waardoor het assortiment onder druk staat.Bolhuis is voor samenwerken. 'Waar we nu ook met onze collega's in het Westen mee bezig zijn: om het assortiment te versterken. Dat betekent samenwerken met kleine kwekers om minimaal te behouden wat we nu hebben. Het belang hiervan proberen we gezamenlijk ook landelijk bij Royal Flora Holland onder de aandacht ter brengen.'Een bloemist moet ook op zoek naar verbreding en onderscheidend vermogen om de concurrentie met de retail aan te kunnen.Hartman, die al ruim tien jaar op de bloemenveiling werkt, kijkt positief naar de toekomst. 'Ik heb daar een goed gevoel bij. We hebben een betrokken klantengroep, die met ons meedenkt en zelf ook belang heeft bij het in de benen houden van deze locatie. Daarom heb ik goede hoop dat we nog lang op deze manier met elkaar verder kunnen.'Een verschil tussen Eelde en de andere veel grotere locaties van Royal Flora Holland is de verminderde drang tot verregaande digitalisering. Hartman heeft hier een duidelijke verklaring voor. 'Hier hebben we vooral te maken met de eindklant. Op grote exportveilingen is de koper vaak een tussenschakel. Op Eelde hebben kopers ook veel meer gevoel met het product, omdat ze er zelf mee gaan werken.'Bolhuis prijst ook de collegiale sfeer. 'Je moet er eigenlijk niet aan denken dat je straks thuis zit achter je computer en dat je het sociale gebeuren mist. Je zit elke ochtend drie uur met elkaar handel te drijven, maar er is ook zeker ruimte voor een grapje en een kop koffie.'De kracht van de veiling in Eelde lijkt vooral een kwestie van ruiken, zien en voelen.