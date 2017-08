Muhammed Yüksel tekent profcontract bij Antalyaspor

Muhammed Yüksel uit Hoogezand heeft een profcontract getekend bij de Turkse sportclub Antalyaspor.

De twintigjarige speler zegt dat hij het eerste jaar niet bij Antalyaspor zelf gaat spelen. 'Het houdt in dat ik een jaartje ervaring ga opdoen bij een andere club. Er wordt nog over gesproken met een aantal clubs uit de eerste en tweede divisie', vertelt Yüksel.'Dan wordt er een keuze gemaakt wat voor mij het beste is, waar ik het beste kan aansluiten. De planning is dat ik volgend jaar ga aansluiten bij de eerste divisie van Antalyaspor.'Yüksel blijft het jaar dat hij niet bij Antalyaspor speelt waarschijnlijk wel binnen Turkije spelen. 'Er is een mogelijkheid dat ik naar het buitenland ga, maar ik blijf liever binnen Turkije. Als je eenmaal buiten de Turkse voetbalwereld komt, is het moeilijk om er weer binnen te komen.''Voor de korte termijn, over een jaar, hoop ik aan te sluiten bij het eerste elftal van Antalyaspor. Maar op de lange termijn hoop ik bij Galatasaray of Fenerbahçe aan te sluiten', besluit Yüksel.Yüksel bezit zowel het Nederlandse als het Turkse paspoort, waardoor hij bij beide nationale elftallen zou kunnen spelen. Hij kiest waarschijnlijk voor het elftal dat hem als eerste benaderd.