Kromowidjojo zet nieuw persoonlijk record op 50 meter rugslag

Ranomi Kromowidjojo heeft een nieuw persoonlijk record gevestigd op de vijftig meter rugslag. Ze zwom de afstand in 26,93 seconden.

Dat deed ze op de wereldcup zwemmen in Moskou. De zwemster uit Sauwerd werd vijfde. Maaike de Waard uit Eindhoven won met 26,56 seconden.Het vorige persoonlijk record van Kromowidjojo op de afstand was 27,08 seconden en stamt uit 2008.Op het WK zwemmen in Boedapest in juli haalde 'Kromo' drie keer zilver en eenmaal een bronzen medaille.