Opnieuw moet boer eieren vernietigen

De Onstwedder kippenboeren Harry en Susanne Migchels moeten al hun eieren vernietigen. Die boodschap hebben ze donderdag te horen gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In de eieren is de giftige stof fipronil aangetroffen. De familie Migchels is het tweede boerenbedrijf uit Onstwedde dat al haar eieren moet weggooien. Gisteren werd bekend dat Erik en Agnes Zuidema hun eieren moeten vernietigen.Bij de familie Migchels gaat het om enkele honderdduizenden eieren. Het bedrijf produceert zo'n 30.000 biologische- en scharreleieren per dag.Of de kippen moeten worden geruimd is nog niet bekend. Die keuze is aan de boeren zelf, zegt Migchels. Ze zijn er nog niet over uit of ze die keuze maken.