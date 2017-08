Delfzijlster doet reddingspoging bij brand

José Fernández uit Delfzijl werd vanmorgen wakker door een schreeuwende krantenbezorger. Een paar huizen verderop woedde een brand waarbij één persoon om het leven is gekomen.

'Ik lag op bed en hoorde iemand schreeuwen: Help, help help. Ik heb gelijk wat kleren aangetrokken en ben naar buiten gelopen', vertelt José 'Daarna pakte ik een baksteen en die heb ik tegen het raam gegooid om de brand te blussen. Al snel kwam de politie en die vertelde mij dat ik weg moest.´De brand brak donderdagochtend rond zes uur uit. Tijdens het blussen konden brandweermannen de vermoedelijke bewoonster uit de woning halen. Directe hulp mocht toen niet meer baten.José heeft zelf een aantal brandwonden overgehouden aan de reddingspoging. 'Op mijn voet en hand heb ik brandwonden. Ik ben naar de dokter gegaan voor medische hulp. Mijn bedoeling was om de vrouw te redden, ik dacht niet aan mijn eigen veiligheid.'