Column: Mijn moeder neemt het M/V toilet

'Kijk, een toilet voor travestieten!', zegt een oudere man. Met zijn wandelstok tikt hij tegen het M/V-bordje op de toiletdeur. Op dat moment zwaait de deur open en komt mijn moeder eruit. Ze schrikt een beetje van de opgeheven stok. De man schrikt ook en maakt zich zo snel als hij kan uit de voeten met zijn wandelstok.

'Pfft', zeg ik tegen mijn moeder, 'die meneer heeft er niet veel van begrepen.''Wat deed hij daar met die stok?''Hij liet even zien dat je op een travestietentoilet zat. Volgens hem dan.' Mijn moeder kijkt verbaasd naar de deur.'Dit is toch gewoon de rolstoel WC? Ik ben hierheen gegaan omdat ik nodig moest. Het damestoilet was vol.''Je hebt groot gelijk, mam, deze WC is voor iedereen. Kom we gaan.'We lopen naar de uitgang van Het Strandhuys in Vught, waar we een kop koffie hebben gedronken, op de terugweg van een bezoek aan vrienden in Brabant. Als we in de auto zitten, begint mijn moeder meteen weer over dat toilet.'Wat was dat nou voor WC?'Ik zeg dat het een genderneutraal toilet is en dat die toiletten helemaal hip zijn.'Je hebt er in het nieuws vast wel iets over gehoord?''Ja', zegt mijn moeder, 'maar ik dacht dat zoiets alleen in Amerika bestond. En voor wie zijn die dan bedoeld? Voor travestieten?''Nee, nee nee!' verzucht ik, 'dat riep die man wel, maar dat slaat nergens op. Dat is veel te simpel'.Overigens is die versimpeling wel begrijpelijk, denk ik tegelijkertijd. Genderidentiteit is razend ingewikkeld, dat blijkt alleen al uit de term LGBTQIA. Al die letters weerspiegelen de complexiteit van de wereld erachter.Het woord genderneutraal is abacadabra voor mijn moeder. Ook als ik het vertaal en probeer uit te leggen, kijkt ze sceptisch.'Iedereen is toch een man of een vrouw?''Nou...', zeg ik, 'er zijn nogal wat mensen die er tussenin zitten. Qua uiterlijk of innerlijk of allebei. Dat heb ik toch ook? Ik ben gewend om naar het damestoilet te gaan, maar ik vind die genderneutrale toiletten eigenlijk heel plezierig.'''Ga jij daar dan ook heen?' vraagt mijn moeder verwonderd.'Ja hoor. Daar voel ik me tenminste niet bekeken. In het vrouwentoilet zien ze me nog wel eens aan voor een man, vooral in Frankrijk of Spanje. Dus ik ben blij met een neutraal toilet.'Vroeger zou mijn moeder zeggen dat ik dat probleem niet zou hebben als ik me wat vrouwelijker zou kleden. Maar na 57 jaar weet ze beter.'Het leek me allemaal maar onzin', zegt ze, 'maar nu ik dit hoor…' Ze kijkt eens uit het raam naar een weiland met koeien. 'Het zat trouwens heerlijk, dat toilet. Lekker hoog en het was er mooi ruim.'