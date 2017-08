Cel geëist voor man die jongeren aanzette tot webcamseks

Veel jongeren zijn gechanteerd tot seksuele handelingen voor de webcam, door een 27-jarige man uit Hoogezand. Dat vindt het Openbaar Ministerie, dat een celstraf van twee jaar heeft geëist. Daarvan is één jaar voorwaardelijk.

De zaak kwam eind 2013 aan het rollen toen een slachtoffer in Zoeterwoude aangifte deed. Tijdens het onderzoek bleek dat het IP-adres achter de chatgesprekken overeen kwam met de computer van de 27-jarige man uit Hoogezand. Vanaf dit adres werd met verschillende accounts gechat en diverse valse namen gebruikt.Volgens de officier vonden de rechercheurs 136 chat-gesprekken waarin hij jongeren chanteerde en dwong tot ontuchtige handelingen. 'Maar in werkelijkheid waren dit er veel meer', zei de officier. Dertig zaken zijn uitgewerkt en negen slachtoffers deden aangifte.De man benaderde meerder-, maar ook minderjarige. Hij deed zich bijvoorbeeld voor als iemand van een modellenbureau die op zoek was naar nieuwe talenten. Daarbij gebruikte hij een vrouwennaam. De meisjes werden gevraagd zich te showen in bikini. Hiervan maakte de man foto's, waarmee hij de slachtoffers chanteerde.De slachtoffers kregen de seksuele getinte opdrachten. Gingen ze hier niet in mee dan, dreigde de man de gemaakte foto's te verspreiden op scholen, Facebook en andere sociale media. Wanhopig smeekten slachtoffers de man te stoppen. Hij luisterde hier niet naar en ging verder.De man werd in december 2015 aangehouden. Op dat moment schakelde de man ook zelf hulp in. Dat het zo lang duurde dat de zaak bij de rechtbank terecht kwam, komt volgens de officier door de ingewikkeldheid en de omvangrijkheid van de zaak.Naast de celstraf zou de man ook 2.000 euro moeten betalen aan twee slachtoffers. De uitspraak is op 17 augustus.