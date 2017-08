Blauwalg aangetroffen bij Borgerswold

Wie verkoeling zoekt in recreatiegebied Borgerswold bij Veendam, heeft pech. In het water bij het Koetshuis is blauwalg aangetroffen.

De provincie raadt mensen daarom af om er te gaan zwemmen. Wie in aanraking komt met blauwalg kan last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.Er zijn meer plekken in onze provincie waar een negatief zwemadvies geldt. Dat zijn de Lijte aan het Paterswoldsemeer, de Veendiepplassen in Bellingwolde, Suyderoogh in Lauwersoog, de stranden Zeearend, Kleine Zwaan en Brilduiker aan het Lauwersmeer en Langebosch in Veendam.Voor de stranden Lepelaar en Meerkoet aan het Lauwersmeer, Moekesgat in Ter Apel, Recreatieplas Kardinge in Groningen en Meerwijck aan het Zuidlaardermeer geldt een waarschuwing voor blauwalg.