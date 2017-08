Sylvia Smit: De winnaar van vanavond wordt Europees kampioen

'Ik schat de kans dat ze winnen 50-50, want het gevoel bij beiden is goed. Ik zie de winnaar van vanavond wel Europees kampioen worden.'

Dat zegt Sylvia Smit over het Nederlands vrouwenelftal, dat donderdag historie kan schrijven tijdens het EK Voetbal. De oranje leeuwinnen spelen in Enschede de halve finale tegen Engeland.Smit maakte ooit deel uit van het vrouwenteam en werd in 2009 met Oranje derde op het EK. De oud-Stadskanaalster is met ruim honderd interlands Groningens recordinternational. Onderweg naar de Grolsch Veste in Enschede vertelt ze over de kansen van Oranje.'Engeland is wel een andere tegenstander dan ze de afgelopen wedstrijden hebben gehad', waarschuwt Smit. 'Engeland is fysiek sterk, ze geven veel power vooruit en ze hebben een goede spits die al vijf keer heeft gescoord. Ik denk dat het een heel leuke wedstrijd kan worden vanavond.'De beste speelster van Oranje vindt Smit momenteel Lieke Martens. 'Zij speelt een toernooi waar heel veel meiden jaloers op zijn. Ze is bij elke wedstrijd supergevaarlijk en hartstikke belangrijk voor het team.'