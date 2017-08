Landbouwer verliest kort geding van de NAM

De NAM hoeft niet onmiddellijk maatregelen te nemen bij de boerderij van de familie Arkema in Noordbroek. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

Het gaat om de uitspraak in het kort geding dat de landbouwer tegen het gasconcern had aangespannen. De familie maakt zich grote zorgen over de eigen veiligheid. Zo zou een brandmuur bij een volgende aardbeving kunnen instorten.De rechter vindt dat de advocaat van de familie 'niet aannemelijk heeft kunnen maken dat sprake is van ernstige en onmiddellijke dreiging'. Hij verwijst naar het grote verschil in de conclusies van de onderzoeken, die de NAM en de familie elk afzonderlijk hebben laten doen.In het vonnis wordt geconcludeerd dat op basis van die uiteenlopende rapporten geen conclusie valt te trekken over het verband tussen de aardbevingen en de schade aan de boerderij.De familie Arkema maakt deel uit van een grotere groep landbouwers, die de NAM voor de rechter heeft gesleept. Het gaat daarbij om een zogenoemde bodemprocedure, waar de kortgedingrechter ook naar verwijst. In dat proces wordt nog nader onderzoek gedaan naar de schade in al die boerderijen.Daar wil de familie vanwege de onveilige situatie niet op wachten. Daarom werd ook een kort geding aangespannen.Dat heeft ook de familie Klimp uit Siddeburen gedaan. Die zaak is aangehouden in verband met een nadere inspectie van de schade aan deze boerderij.