Noord Vandaag over een vliegende deur en een zwemmende Kok

Alles werd het afgelopen jaar uit de kast gehaald om een paartje zeearenden rustig te laten broeden aan de Groningse kant van het Zuidlaardermeer. Het gebied ging zelfs op slot voor medewerkers van Het Groninger Landschap. Met succes, want in mei zag het allereerste 'Groningse' zeearendjong het levenslicht.

Deze week is het dier voor het eerst gezien. Vogelspotters komen van heinde en verre om de jonge 'vliegende deur', zoals de zeearend ook wel wordt genoemd, te bewonderen. Maar zij komen er al snel achter dat de vogel zich niet op commando laat zien. Dat en meer in Noord Vandaag.Precies 50 jaar geleden stonden de kranten er bol van: het wereldrecord dat zwemster Ada Kok een dag eerder had gevestigd in zwembad De Papiermolen in Stad op de 200 meter vlinderslag. Wij laten beelden zien uit het Polygoonjournaal en praten met de Groningse oud-zwemster Kleny Bimolt. Zij zwom in de estafette samen met Kok.Nog anderhalve week en dan start de competitie voor FC Groningen. Woensdagavond werd de oefencampagne afgesloten met een 0-2 nederlaag tegen Real Sociedad. Tijd om de FC onder de loep te leggen.- Een tweede pluimveehouder in Onstwedde moet zijn eieren weggooien, omdat die besmet zijn met een anti-bloedluizenmiddel.- Bij een woningbrand aan de Oslofjord in Delfzijl is donderdagmorgen een vrouw om het leven gekomen. Wij gaan langs bij de buurman, die tevergeefs probeerde hulp te verlenen.