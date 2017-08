Duikexpeditie zorgt voor betere bescherming Borkumse Stenen

In de Eemshaven ligt het onderzoeksschip de OCEANA. De afgelopen dagen heeft de bemanning het gebied 'De Borkumse Stenen' beter in kaart gebracht. De gegevens die verzameld zijn tijdens de expeditie, worden gebruikt om dat gebied beter te beschermen.

De Borkumse Stenen ligt in zee, ten westen van Borkum. 'Vanaf het strand op Schiermonnikoog is dit stukje unieke Noordzee te zien. Het ligt daar twintig kilometer vandaan', zegt Floris van Hest, directeur van Stichting De Noordzee.De onderzoekers hebben gekeken naar de conditie en verspreiding van verschillende bodemdieren en wat de invloed van menselijk handelen hierop is. Van Hest: 'Wat bijzonder is aan dit gebied, is de rifachtige structuur die gemaakt wordt door de schelpkokerworm. Het zou zonde zijn als die verdwijnt door de visserij.'Met het onderzoek wil Stichting De Noordzee het gebied beter beschermen. 'We hebben afspraken met de visserij', zegt Van Hest. Vijftien procent van de Borkumse Stenen, dat in totaal 108 vierkante kilometer groot is, mag niet worden bevist. 'We moeten nog aanwijzen welke stukken dat gaan worden. Met de verzamelde gegevens van deze expeditie kunnen we precies de te beschermen locaties aanwijzen.'Het beeld van de Noordzee is stereotiep, merken de onderzoekers. Men denkt namelijk vaak aan een zee, die bestaat uit veel zand en plastic. Maar er is veel meer te vinden. Onderwatercameraman Peter van Rodijnen van Stichting Duik De Noordzee Schoon heeft dat met eigen ogen gezien. 'Op de stenen en het zand zie je anemonen, sponzen en vissen', vertelt hij.Van Rodijnen heeft vijf keer gedoken bij de Borkumse Stenen, op een diepte van dertig meter. Met de camera heeft hij beelden gemaakt die gebruikt worden voor het onderzoek. 'Hier komen maar weinig mensen. Dan voel ik mij wel bevoorrecht om hier te mogen duiken. En om dan de schelpkokerwormen te zien, dat is zelfs een beetje emotioneel', besluit Van Rodijnen.