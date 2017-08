Programmeur De Klinker stapt over naar hoteltheater in Almelo

Opnieuw raakt theater De Klinker in Winschoten zijn programmeur kwijt. Nadat Machteld van der Werf begin dit jaar overstapte naar het Atlas-theater in Emmen, verkast David Stolk naar het hoteltheater in Almelo.

De 39-jarige Stolk was vanaf het begin betrokken bij de nieuwe Klinker. In eerste instantie was hij verantwoordelijk voor het horecagedeelte, maar al gauw was hij ook betrokken bij de programmering.Nu stapt hij over naar het hoteltheater van Van der Valk. 'Ik had het prima naar de zin maar er kwam, om Ronald Koeman te citeren, een voorbijrazende trein voorbij en daar ben ik in gesprongen.'Het Almelose theater is met 850 stoelen een keer zo groot als De Klinker. Stolk krijgt er dezelfde functie als in Winschoten.