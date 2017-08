'Closer to you' nieuwe single Lars Koehoorn

Met zijn vorige single stond Lars Koehoorn tien weken bovenaan in de Noord 9. Zijn nieuwe single 'Closer to you' wordt op 2 september voor het eerst gedraaid op Radio Noord.

Deze week nam Lars het nummer op. Het is de opvolger van zijn nummer Bring it on, waarmee hij nationaal en internationaal succes had.'Bring It On heeft me ontzettend veel gebracht', zegt Koehoorn, afkomstig uit Winschoten. 'Ik ben ermee op radio 2 en 3FM geweest en heb daar ook live gespeeld. Bovendien heeft het nummer deze week de 40.000 streams op Spotify aangeraakt.'Het nummer wordt trouwens niet alleen in Nederland veel geluisterd. 'Ik kan precies zien waar de streams vandaan komen', zegt Koehoorn. 'Ook in België, Duitsland en Engeland wordt het nummer veel gedraaid.'De nieuwe single is een echte opvolger van Bring It On, vindt Koehoorn. 'Het is een beetje tropical-houseachtig. Maar ook mijn gitaar ga je nog blijven terughoren in het nieuwe nummer.'Lars hoopt voort te borduren op het succes van Bring It On en er wederom veel aandacht voor te krijgen op landelijke zenders. Maar de primeur van het nummer is voor Radio Noord.En of hij straks met Closer To You weer 10 weken op 1 staat? 'Dat zou heel mooi zijn, maar laat ik daar maar geen uitspraken over doen', lacht Lars. Hij laat het lekker op zich afkomen.