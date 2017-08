Lars Koehoorn hoopt weer de grens over te gaan met single

'Bring It On heeft me ontzettend veel gebracht.' Zanger Lars Koehoorn uit Winschoten vertelt vol trots over het succes van zijn laatste single. Naast Radio Noord, draaiden ook landelijke zenders als NPO Radio 2 en -3FM de plaat.

Het nummer kwam in april uit en is inmiddels 40.000 keer gestreamd op Spotify. 'Ook in België, Duitsland en Engeland wordt het nummer veel gedraaid', ziet Lars in de statistieken van de streamingsdienst.Lars neemt op dit moment zijn nieuwe single 'Close To You' op. Hij hoopt dat ook deze plaat wordt opgepikt. De nieuwe single is een beetje tropical-houseachtig, vertelt de zanger. 'Maar ook mijn gitaar ga je nog blijven terughoren in het nieuwe nummer.'De vorige single was zeker op Radio Noord een succes. Het nummer stond tien weken bovenaan de Noord 9. Op 2 september is daar dan ook de primeur te horen van Close To You.