'Je kunt God niet in je broekzak stoppen'

(Foto: Martijn Folkers/RTV Noord) (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Duizenden christenen zijn deze week aanwezig op de Vrij Zijn Zomerweek. Een week die bedoeld is voor het hele gezin, zegt voorganger Wilkin van de Kamp.

De handen gaan omhoog. De zangeres zingt vol overgave. Dit is geen kerkdienst met een orgel, dit is christendom 2.0. Ruim 3500 gelovigen doen eraan mee, in het Pagedal in Stadskanaal. Ze willen meer dan de zondagse kerkdienst alleen.



Gesterkt

'Dit is een week waarin je gesterkt wordt in je geloof', zegt bezoeker Gerben Priester. Hij is er met zijn hele gezin. Zijn vrouw is actief in het kinderwerk.



Over de kerkmuren heen

De zomerweek splitst de aanwezigen op in verschillende doelgroepen. De kinderen worden in verschillende leeftijdsgroepen geplaatst, de tieners hebben hun diensten in een aparte tent en de jongeren tussen 17 en 23 jaar hebben weer hun eigen plek. Daarboven hangt de grote samenkomst in de conferentiezaal.



'Alle stromingen komen hier samen', zegt voorganger Van de Kamp. 'We stappen over kerkmuren heen.'



Aanbidden

De aanwezigen uit die verschillende stromingen laten hun theologische dogma's even los. Het draait hier om het aanbidden van de Heer. En ze leren ook nog iets. 'We leren dat God ver weg is. Je kunt God niet in je broekzak stoppen, maar Hij is ook heel dichtbij', benadrukt Van de Kamp.



En dan vervolgen de mensen hun weg. Op naar de volgende samenkomst.