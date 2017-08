Meeste onderzochte pluimveebedrijven blijven dicht

Veruit de meeste pluimveebedrijven die op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn gesloten, blijven vooralsnog dicht. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de eieren van die bedrijven inderdaad de verboden stof fipronil zit.

Om hoeveel Groningse bedrijven het gaat, is niet bekend. In ieder geval twee boeren uit Onstwedde hebben hun eieren moeten weggooien.De NVWA heeft donderdagavond testresultaten gepubliceerd. Op een lijst staan de codes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen. Ieder bedrijf heeft een eigen eicode.De dienst raadt het eten van eieren van één bedrijf nog steeds voor iedereen af. Die eieren hebben de code 2-NL-4015502. Eieren van 58 bedrijven kunnen uit voorzorg beter niet aan kinderen worden voorgeschoteld, wat de NVWA betreft.In totaal had de NVWA zo'n 180 bedrijven geblokkeerd. Bedrijven waar aantoonbaar geen fipronil in de eieren zit, mogen weer open. 'De stallen van de geblokkeerde bedrijven blijven op slot, totdat ze schoon worden verklaard', laat de autoriteit weten.Bekijk hier de lijst met eicodes waarvan de NVWA adviseert ze niet te eten.Overigens garandeert het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat alle eieren die vanaf vrijdagochtend in de Nederlandse supermarkten liggen, geheel vrij zijn van de stof fipronil. Directeur René Roorda van het CBL: 'Het is een flinke klus, want we moeten nog miljoenen eieren van de schappen halen. Dat gebeurt vanavond nog.'