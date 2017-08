Zou u deze aardappel kopen?

(Foto: Steven Radersma/RTV Noord) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Kwekers, telers, handelaren en grootwinkelbedrijven willen over drie jaar alleen nog maar biologische aardappelen die phytophthora-resistent zijn.

Volgende week wordt een convenant ondertekend waarin dat geregeld is.



Niet bespoten

Phytophthora is een schimmelziekte die de knol en het loof van de aardappelplant aantast. Doordat biologisch aardappelen niet bespoten worden, is het altijd de vraag of phytophthora zal toeslaan en hoe groot de oogst zal zijn.



Schommelingen

Door alleen resistente rassen te gebruiken, worden grote schommelingen in het aanbod voorkomen. Dat is belangrijk omdat de consument geen grote prijsschommelingen wil.



Andere aardappel in de winkel

Bioboer Eddy de Wijk uit Leens is voorzitter van Biowad, een club van veertien bioboeren langs de waddenkust. Hij is één van de ondertekenaars van het convenant. Volgens hem zal een aantal rassen niet meer geteeld worden, maar komen daar andere voor terug. 'Dat zal betekenen dat er een keer een andere aardappel in de winkel ligt.'



Wennen

Een voorbeeld daarvan is de aardappel op de foto, de Carolus. De aardappel heeft rode vlekken op de schil en ziet er daardoor anders uit dan we gewend zijn. 'Dit ras en andere rassen zijn zeker zo schoon en smaken net zo lekker als andere aardappels', zegt Van Wijk. 'Maar de consument zal er wel aan moeten wennen.'