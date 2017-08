Einde Boelie's Pub: het verhaal van de eigenaar

Horecagelegenheid Boelie's Pub in Winschoten is sinds een week gesloten. Na het bekendmaken van het nieuws door eigenaar Gerard Boelens, kwam de geruchtenmolen al snel op gang. Maar de eigenaar ontkent alles.

Al vrij snel klonken geluiden dat Boelens in een vechtscheiding zit en zich heeft vergrepen aan de drugs, maar dat zijn volgens hem 'uit de lucht gegrepen verhalen'. Boelens laat weten dat hij en zijn ex-vrouw samen door één deur kunnen en dat van een drugsverslaving geen sprake is. 'Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het is puur mentaal dat ik het niet meer trok. Ik werkte eerst honderd uur per week aan de zaak, nu had ik al moeite met een paar uurtjes.'De ouders van Boelens hebben een belangrijke rol gespeeld in het uiteindelijke besluit. Boelens hangt tegen overspannen zijn aan, maar wilde dat zelf niet inzien. 'Mijn ouders gaven het advies om toch eens te overwegen de tent te sluiten. In het begin vond ik dat onzin, maar als ik daar zo op terugkijk moet ik toegeven dat zij gelijk hadden. Het ging inderdaad helemaal niet goed met mij.'