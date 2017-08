Werkstraffen voor mishandeling

(Foto: Flickr/Joe Gratz)

Twee Stadjers van 18 en 23 jaar zijn voor een mishandeling in de Groninger binnenstad veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur.

Het vonnis is aanmerkelijk lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM ging uit van poging tot doodslag en had daarom tegen beide verdachten anderhalf jaar gevangenisstraf geëist.



Onduidelijk beeld

De vechtpartij in de Peperstraat was vastgelegd op een camera. Het slachtoffer zou volgens het politierapport liggend op de grond tegen het hoofd zijn getrapt. Volgens de rechtbank was dat niet op de beelden te zien.



Als eerste begonnen

De rechtbank weegt mee dat het slachtoffer de aanstichter was. Hij spuugde en gooide een sigarettenpeuk naar de Stadjers. Daaarop ontstond de vechtpartij, waarbij het slachtoffer overigens nauwelijks gewond raakte.