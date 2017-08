Waar staan de eicodes voor?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag een lijst gepubliceerd met eicodes. Daarop staan nu de codes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen.

De stallen van de geblokkeerde bedrijven blijven op slot totdat ze schoon worden verklaard, stelt de NVWA. De lijst wordt continu bijgewerkt. Er worden stalnummers toegevoegd of de eicode wordt verwijderd als de stal schoon is verklaard.De code op een ei is wettelijk verplicht. De onderstaande informatie is grotendeels overgenomen van de website van het Voedingscentrum. Daarop staat uitgelegd waar de letters en getallen op een ei voor staan.Een voorbeeld: code 2-NL-4015502.Het eerste cijfer geeft aan hoe de kip heeft geleefd. Dat kan een 0, een 1, een 2 of een 3 zijn.0 betekent: biologische ei1 betekent: vrije-uitloopei of grasei2 betekent: scharrelei of rondeel3 betekent: koloniehuisvesting. Dit nummer zal men niet aantreffen op eieren in de supermarkt, maar mogelijk wel ergens anders of in het buitenland. Dit was eerst het nummer voor kooi-ei, maar dat is vanaf 2012 verboden.NL staat voor Nederland. De letters zijn een afkorting voor het land waar de eieren vandaan komen. In Nederland worden bijna alleen eieren uit eigen land verkocht.De laatste reeks getallen verwijzen naar het bedrijf waar de eieren vandaan komen. Dit maakt traceren mogelijk, mocht er met de eieren later iets mis blijken.