NAM bedenkt zich: testwoning wordt toch niet gesloopt

Godlinze haalt opgelucht adem. Het testhuis van de NAM in het dorp wordt toch niet gesloopt.

Een succesje voor Dorpsbelangen Godlinze, dat in verzet was gekomen tegen de voorgenomen kaalslag. NAM-woordvoerder Hein Dek: 'We zijn niet blind voor dit soort signalen. Dat is de reden om de sloopplannen terug te draaien.'De woning is door alle testen van versterkingsmethodes aan de binnenkant aardig toegetakeld. Dat was ook de reden dat het gasconcern het pand wilde slopen.Vanaf vrijdag staat de vroegere arbeiderswoning te koop. Makelaar James Stenekes ziet er wel brood in: 'Het specifieke karakter van deze kleine arbeidershuisjes is wel in trek. Van deze moet nog wel blijken of dat ook zo is, omdat er aan de binnenkant nog wel het één en ander moet gebeuren. Een mooie uitdaging voor een klusser,' prijst hij de woning aan.De NAM krijgt het doorgaans stevig voor de kiezen, omdat regelmatig opgekochte panden worden gesloopt. 'Het is goed om het misverstand weg te nemen dat de NAM met de sloopkogel door de provincie Groningen trekt. Veel panden worden opgekocht omdat de eigenaren dat wensen. Dat betekent dat wij ook de zorg voor die panden op ons nemen. Sloop is daarbij absoluut geen vertrekpunt,' reageert Dek.De verkoopprijs van het testhuis in Godlinze is nog niet vastgesteld. 'Maar', benadrukt Dek, 'het huis gaat niet voor een prikje weg. We willen de markt niet verstoren.'Eerder besloot het gasconcern alle acht testwoningen af te stoten. Enkelen zijn inmiddels verkocht.