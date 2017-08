Bewusteloos persoon gevonden in water Jonkersvaart (update)

(Foto: De Vries Media)

Een 59-jarige man uit de gemeente Marum is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Jonkersvaart.

De man raakte door een nog onbekende oorzaak met zijn scooter van de weg en belandde in het water. Een voorbijganger waarschuwde de politie.



Hulpverleners troffen de man bewusteloos aan. Hij is gereanimeerd en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.