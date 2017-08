Belgische beachvolleyballers zijn te sterk voor Brouwer/Meeuwsen

Alexander Brouwer is bij het wereldkampioenschap beachvolleybal in Wenen uitgeschakeld.

Samen met Robert Meeuwsen verloor de Groninger in drie sets van het Belgische koppel Dries Koekeltoren en Tom van Walle.De eerste set ging nog wel naar de Nederlanders: 21-17. De Belgen wonnen vervolgens de tweede set met 22-20 nadat ze eerst een matchpoint van Brouwer/Meeuwsen hadden weggewerkt. In de derde set was er geen kruid gewassen tegen de service van Van Walle. Brouwer vroeg nog een medical time-out aan, maar ook na deze onderbreking kregen de wereldkampioenen van 2013 het grote verschil(2-8) in de derde set niet meer gedicht. De beslissende set ging uiteindelijk met 15-8 naar de Belgen.De nederlaag was verrassend. Brouwer en Meeuwsen kwamen de groepsfase ongeslagen door. Bovendien waren ze aanmerkelijk hoger geplaatst dan de Belgen.